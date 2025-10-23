Zelenski pide misiles Tomahawks a los países europeos que cuentan con ellos

Zelenski señaló ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) que no sólo EE.UU. cuenta con misiles de largo alcance que pueda enviar a Ucrania.

"Algunos países europeos también los tienen, incluidos Tomahawks. Estamos hablando ya con los países que pueden ayudar", explicó.

Según publicaciones especializadas en la industria de defensa, el Reino Unido y Países Bajos son los dos países europeos que cuentan con misiles Tomahawks actualmente.

Estos misiles pueden alcanzar objetivos hasta a 2.500 kilómetros y serían el arma de más alcance transferida hasta ahora a Kiev por sus socios de consumarse su envío a Ucrania, que ha recibido anteriormente para defenderse de Rusia de sus socios misiles británicos Storm Shadow, ATACMS estadounidenses y SCALP franceses.

Zelenski insistió en que dotar a Ucrania de más capacidades de ataque de largo alcance hará sentir al Kremlin "las consecuencias de esta guerra" y contribuirá a que el presidente ruso, Vladímir Putin, se siente a negociar el final del conflicto provocado por la invasión.