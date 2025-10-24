Abren los centros de votación en Irlanda para las elecciones a la presidencia

Tras una campaña en la que ninguna de las dos candidatas ha ilusionado al electorado, Connelly, diputada independientes de 68 años, se perfila como la favorita para suceder al laborista Michael D. Higgins, quien ha desempeñado el cargo con gran popularidad durante dos mandatos desde 2011.

La preferida de una parte de la ciudadanía, sobre todo de los más jóvenes, es la candidata del bloque progresista del Dáil (cámara baja), que encabeza el partido nacionalista Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo IRA y líder de la oposición.

Humphreys, de 62 años y con experiencia en diferentes ministerios, pertenece al conservador Fine Gael, en el poder desde 2011 y socio desde 2016 en el Gobierno de la otra gran formación irlandesa, el centrista Fianna Fáil (FF).

Una encuesta publicada este miércoles concedía a Connolly el 44 % de apoyo, el 25 % a Humphreys y el 10 % al exdeportista Jim Gavin, el candidato del FF que se retiró de la pugna por un escándalo financiero, pero cuyo nombre se mantiene en la papeleta y sus sufragios de segunda preferencia pueden transferirse a sus rivales, según permite el sistema electoral irlandés.

Los analistas temen que la participación en estas elecciones podría situarse por debajo de la última cita (44 %), tras constatar que un 21 % del electorado está indeciso y casi la mitad no se siente representado por candidato alguno.

Sin Gavin en liza, Connolly ha tratado de presentarse como la alternativa a la clase dominante y el instrumento con el que castigar al Gobierno por la crisis de la vivienda o el coste de la vida, mientras que Humphreys ha insistido en su experiencia política y en la supuesta radicalidad de su rival.

La candidata izquierdista ha tenido que abordar su proximidad con eurodiputados irlandeses afines a Rusia o su historial de críticas a la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN.

Connolly también ha tenido que dar explicaciones sobre un viaje que efectuó a Siria en 2018 y defender unas polémicas declaraciones en las que comparaba el aumento del gasto militar de Alemania con la situación de ese país en 1930.

Algo más de 3,6 millones de personas están llamados a las urnas para votar entre las 07.00 y las 22.00 horas GMT, aunque el recuento no comenzará hasta el sábado a las 09.00.

Los primeros resultados y proyecciones se podrían conocer hacia mediodía del sábado, mientras que el ganador se anuncia habitualmente a última hora de esa tarde.