AI alerta por la salud de cubano en huelga de hambre tras ser deportado de EEUU a Esuatini

“La huelga de hambre de Roberto Mosquera del Peral es una advertencia sobre el costo humano de los traslados secretos y la detención ilegal sin el debido proceso”, dijo el director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Tigere Chagutah, en un comunicado.

Mosquera del Peral forma parte de un grupo de catorce hombres trasladados a Esuatini en virtud de un acuerdo entre los gobiernos de ambos países, según denunció la organización de derechos humanos.

AI pidió a al Gobierno Esuatini que faciliten de forma urgente una evaluación médica realizada por profesionales cualificados, en cumplimiento de la ética médica, y que garanticen el acceso confidencial de los detenidos a abogados y familiares.

También exigieron que ambos gobiernos revelen los términos del acuerdo que permitió las deportaciones.

“Las autoridades deben liberar de inmediato a Roberto Mosquera y a los otros trece hombres o presentar fundamentos legales válidos para su detención ante un tribunal competente”, añadió Chagutah.

Ninguno de los deportados tiene vínculos conocidos con Esuatini y, según abogados y familiares, continúan detenidos sin cargos, mientras las solicitudes de acceso confidencial por parte de sus representantes legales han sido rechazadas.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense afirmó a mediados del pasado julio que los deportados estaban acusados de delitos como asesinato, agresión y robo, si bien sus abogados han afirmado que ya habían cumplido sus condenas y algunos de ellos llevaban años fuera de la cárcel.

La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a otros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara en junio pasado al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración.

Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero pasado, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y firmado acuerdos con otros países africanos como Ghana, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur.