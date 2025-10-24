Al menos 20 muertos al incendiarse un autobús tras chocar con una moto en la India

“Es desgarrador que más de 20 pasajeros inocentes hayan perdido la vida de manera tan trágica”, expresó el viceministro para Asuntos del Interior indio, Bandi Sanjay Kumar, en su perfil de X.

Según los primeros informes policiales, la moto quedó atrapada bajo el vehículo con el depósito de combustible abierto, lo que provocó un incendio que se propagó rápidamente.

“Entre los fallecidos se encontraba el motociclista”, informó a la agencia de noticias india PTI el inspector jefe de la policía de la región sureña de Kurnool, Koya Praveen.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó también su consternación con una publicación en la red social X. "Mis pensamientos están con las personas afectadas y sus familias en este momento difícil. Rezo por la pronta recuperación de los heridos", publicó.

Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el incumplimiento generalizado a las normas de circulación.

Hace apenas una semana se incendió otro autobús en la India, dejando al menos 20 muertos y 16 heridos en el estado de Rajastán, en el noroeste del país asiático.

En 2023, según los últimos datos disponibles, se registraron más de 480.000 accidentes en las carreteras de la India, que provocaron cerca de 173.000 muertes y casi 463.000 heridos.