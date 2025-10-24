Al menos 3 policías muertos y 3 heridos en dos ataques en el noroeste de Pakistán

Los ataques tuvieron lugar en el distrito de Hangu, en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, y aún no han sido reivindicados por ningún grupo.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, condenó los hechos, que definió como ataques, en un comunicado difundido por su Oficina.

El funcionario policial de Hangu Rafi Ullah relató a EFE que, primeramente, se produjo una explosión cerca de la comisaría de policía de Bilyamina tras la que el sargento mayor y personal policial acudieron al lugar de la detonación.

"Tan pronto como el vehículo del sargento mayor llegó a unos dos kilómetros del lugar se produjo una segunda explosión", informó Ullah, que detalló que tanto el oficial como otros dos efectivos perdieron la vida a causa de la explosión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ullah agregó que un escuadrón de desactivación de bombas ha lanzado una operación de búsqueda en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pakistán ha experimentado en los últimos dos años un aumento de los ataques violentos que, según Islamabad, la insurgencia dirige contra las autoridades.

Los puntos más violentos son las provincias del oeste de este país, fronterizas con Afganistán, Khyber Pakhtunkwa y Baluchistán, que concentran el 96 % de la violencia que se registra en Pakistán.

En el pasado agosto, los incidentes en el país aumentaron un 74 % en comparación con julio, según un informe del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Seguridad de Pakistán (PICSS).

El centro de estudios con sede en Islamabad registró 194 muertes por ataques militantes durante el mes.

La situación de inestabilidad y violencia en estas dos regiones se ha intensificado desde la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán en agosto de 2021.

Pakistán acusa a los fundamentalistas de cobijar en su territorio a miembros del Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP) o talibanes paquistaníes, que opera en Khyber Pakhtunkhwa.

La semana pasada, Pakistán y Afganistán se enfrentaron en sus zonas fronterizas en uno de los peores momentos de tensión entre estos dos países del Sur de Asia en las últimas décadas. Finalmente, ambas partes alcanzaron el pasado domingo un acuerdo de alto el fuego con la mediación de Catar y de Turquía en Doha.

Mañana se reunirán representantes de Islamabad y Kabul en Estambul para continuar con sus conversaciones.