Al menos cinco heridos al impactar un dron en una vivienda en ciudad colindante con Moscú

Moscú, 24 oct (EFE).- Al menos cinco personas, entre ellas un niño, resultaron heridas al impactar un dron en un edificio de viviendas en la ciudad de Krasnogorsk, colindante con la capital rusa, informó hoy el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.