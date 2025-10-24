Al menos tres muertos en ataques israelíes contra dos vehículos en el sur del Líbano

Un primer ataque tuvo como objetivo a un coche que circulaba por una carretera de la localidad de Toul, lo que causó dos muertos y dos heridos, según un comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Por otro lado, el departamento gubernamental informó de una segunda acción aérea también dirigida contra un vehículo en la zona de Zawtar al Gharbiya, donde perdió la vida una persona y una más sufrió lesiones.

Con estos nuevos ataques, aumentó a siete el número de muertos por ataques israelíes en las últimas 24 horas, pues el jueves ya perdieran la vida otras dos personas en Arabsalim (sur), una en Janta (este) y otra en Shmustar (este).

Todo ello se produce en medio de una intensificación de los bombardeos israelíes contra el territorio libanés, que ha registrado tres oleadas de ataques de envergadura en apenas una semana, supuestamente dirigidos contra infraestructura del grupo chií Hizbulá, así como otras acciones.

Además, los drones israelíes llevan días volando de forma incesante sobre la capital Beirut, en lo que ha sido interpretado como un aviso por parte del Estado judío tras la reciente entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

Israel ha continuado atacando el Líbano pese al cese de hostilidades en vigor entre ambos países desde hace casi un año.