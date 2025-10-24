Antonio Banderas da su toque personal al musical 'Godspell', que se estrena en España

"Esta historia ha sido contada por pintores y músicos de todas las épocas, pero no terminamos de aprender el mensaje del Nuevo Testamento", afirmó este viernes Banderas en la presentación del musical que dirige y que estrenará el próximo 30 de octubre en el Soho.

Este clásico de Broadway en los 70 a partir del Evangelio de San Mateo regresa con esta nueva versión, que incorpora cosas que forman parte de la "mirada" de Banderas.

"Son temas que vemos como ñoños, porque el mundo con el que nos confrontamos es tan fuerte que, si no te comportas de una determinada forma, eres tonto. Para mí, sigue teniendo mucha fuerza este mensaje, y no hablo como cristiano, sino como ciudadano raso", aseveró el actor de 'La leyenda del Zorro'.

Se "recupera un mensaje de cuando existía el conflicto de Vietnam, que levantó a una juventud que reclamaba justicia y paz", ya que "el mensaje sigue siendo válido".

"En el espectáculo hay gente oprimida y encerrada en un lugar sin poder salir, y que juega con los Evangelios para crear una realidad paralela y soñar con un mundo mejor", añadió.

Para Banderas, es una obra muy apropiada "para la juventud actual", incluso con momentos de rap, pese a que ve que entre los jóvenes hay un "déficit de atención" que a veces dificulta que conecten con el teatro.

"Con los móviles y las tabletas, la gente busca orgasmitos rápidos y les cuesta el teatro, pero si se sientan aquí, hay premio. El teatro es muy puro, un grupo de gente delante de otro grupo de gente, y nada podrá cambiar eso", alegó.

En esta ocasión, Banderas ha querido "potenciar" las figuras de Jesús y de Judas como "dos caras de una misma moneda y poseedores de un destino que les ha sido dado".

"Si Jesús hubiese muerto de muerte natural, el cristianismo no existiría, se necesitaba ese acto de injusticia, y para eso era necesario Judas. En momentos de la obra, Judas quiere tener el papel que le han dado a Jesús y su destino, pero cada uno debe hacer lo que tiene que hacer".