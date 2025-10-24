Argentina busca crédito del BID por 500 millones de dólares para la salud de los jubilados

Buenos Aires, 24 oct (EFE).- Argentina busca firmar un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para acceder a un préstamo de ese organismo por 500 millones de dólares que será destinado a servicios de salud para los jubilados.