Autoridades buscan a dos personas desaparecidas por la crecida de un río al este de Cuba

Se trata de dos hombres de 74 y 64 años que se encuentran ausentes de sus domicilios desde hace dos días cuando salieron de trabajar, en un caso, de una dependencia estatal de correos y en otro, de una finca, según relató el periódico provincial Ahora.

El informe cita a un testigo presencial que observó a una persona con características similares a uno de los desaparecidos cuando cruzaba un puente cubierto de agua y fue arrastrado por la fuerza de la corriente.

Asimismo, refirió que, tras el reporte de la ausencia de las dos personas, comenzaron las labores de búsqueda por parte del cuerpo de la Unidad de Salvamento, voluntarios de la Cruz Roja del territorio, con el apoyo de familiares y amigos.

Las autoridades locales aseguraron este viernes que el río ha vuelto a su cauce natural al tiempo en el que continúan los esfuerzos para dar con los dos desaparecidos.

