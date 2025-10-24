Brasil confía llegar a COP30 con nuevas metas de reducción de gases de más de cien países

São Paulo, 24 oct (EFE).- La CEO de la próxima cumbre climática de la ONU (COP30), la brasileña Ana Toni, dijo este viernes confiar en que más de cien países presenten compromisos de reducción de emisiones de gases contaminantes antes del inicio de la conferencia.