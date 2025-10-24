Bruselas abre la puerta a multar a TikTok por falta de transparencia sobre sus algoritmos

El Ejecutivo comunitario presentó las conclusiones preliminares de la investigación que abrió a la compañía el año pasado y concluyó que está violando la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés), porque no permite a investigadores externos analizar completamente cómo funcionan los algoritmos.

En concreto, Bruselas cree los investigadores deben seguir un procedimiento "engorroso" para acceder a los algoritmos de la plataforma, que "a menudo les deja con datos parciales o poco fiables, lo que afecta a su capacidad para realizar investigaciones, por ejemplo, si los usuarios, incluidos los menores, están expuestos a contenido ilegal o perjudicial", explicó en un comunicado.

La Comisión Europea podría sancionar a TikTok con una multa de hasta el 6 % de sus ingresos anuales a nivel global, pero la empresa tiene antes la posibilidad de presentar nuevos documentos para contrarrestar las conclusiones preliminares del Ejecutivo comunitario o puede cambiar sus prácticas.

En paralelo, Bruselas abrió asimismo la puerta a multar a la empresa estadounidense Meta, a la que también acusó de violar la ley DSA por carecer de mecanismos eficaces que permitan a los usuarios de Facebook e Instagram alertar de la existencia de contenido ilegal, como material terrorista o de abuso sexual infantil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Nuestras democracias dependen de la confianza. Esto significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.