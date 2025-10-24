Bulgaria refuerza el control estatal sobre una posible venta de activos de Lukoil

La medida, respaldada por 119 de los 191 diputados presentes, se aplicará a las empresas vinculadas con Lukoil registradas en Bulgaria, así como a transacciones con bienes inmuebles, instalaciones o equipos relacionados con la producción y almacenamiento de petróleo.

De esta forma, DANS deberá realizar un estudio previo y emitir un dictamen por escrito antes de cualquier operación que implique la venta de acciones o capital, entre otras, de Lukoil Neftochim Burgas, propietaria de la mayor refinería del país balcánico.

Las transacciones sin autorización gubernamental serán consideradas nulas.

Lukoil Neftochim Burgas es la mayor refinería de los Balcanes y abastece casi por completo al mercado búlgaro. Desde 2024, la empresa no importa crudo ruso por decisión parlamentaria y obtiene petróleo de otros países.

El primer ministro, el conservador Rosen Zhelyazkov, convocó este viernes una reunión de emergencia tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rosneft y Lukoil, y en ella participaron los ministros del Interior, Exteriores, Energía, Finanzas, Economía y Justicia, junto a los jefes de seguridad nacional.

"Los ciudadanos búlgaros deben estar tranquilos, el combustible está asegurado. Por lo tanto, estas cantidades están garantizadas por el Estado hasta finales de año", declaró el ministro de Energía, Zhecho Stankov, tras la reunión.

El presidente de la Asociación Búlgara de Petróleo y Gas, Svetoslav Benchev, aseguró que no se esperan alteraciones en el mercado ni aumentos de precios pese a las sanciones, según recoge la radio pública.

Zhelyazkov ya aseguró el jueves que la producción y el suministro de productos petrolíferos "no se verán afectados", ya que la planta no opera con crudo ruso, aunque advirtió de posibles dificultades en las transacciones financieras y el uso del sistema SWIFT debido a la propiedad rusa de la empresa.