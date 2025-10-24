Candidato presidencial Eliécer Feinzaig sufre un grave accidente de tránsito en Costa Rica

La Cruz Roja reportó que atendió el accidente en el cantón de Palmares, provincia de Alajuela, unos 60 kilómetros al oeste de la capital del país centroamericano, San José, y que trasladó en estado crítico a tres pacientes hacia hospitales cercanos de la zona y que una mujer murió en el lugar de los hechos.

Feinzaig, diputado del minoritario PLP en el periodo 2022-2026 y aspirante presidencial para los comicios del próximo 1 de febrero, viajaba hacia una gira de trabajo junto a su asesora Ericka Benavides en un vehículo conducido por un chofer, el cual, por razones que deberán investigar las autoridades, se estrelló de frente contra un camión.

El candidato presidencial fue trasladado a un hospital de la zona y luego, vía aérea, hacia un centro médico privado en San José, en condición estable y consciente.

Al llegar a la capital, Feinzaig levantó su mano y el pulgar desde la camilla en la que era movilizado del helicóptero hacia una ambulancia, según mostraron las imágenes de los medios de televisión locales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El diputado del PLP, Gilberto Campos, confirmó a medios locales que la víctima mortal es la asesora Ericka Benavides, quien también era candidata a diputada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Campos anunció que el partido suspende temporalmente sus actividades proselitistas para atender la situación.

Feinzaig es uno de los veinte candidatos que aspiran a la presidencia de Costa Rica en las elecciones de febrero próximo.