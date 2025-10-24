Colonos incendian varios vehículos de palestinos en Ramala (Cisjordania ocupada)

Canales palestinos difundieron imágenes de los coches ardiendo en llamas tras estos ataques lanzados por colonos. Estos ataques no han dejado víctimas ni heridos, de acuerdo con Wafa.

La situación en la Cisjordania ocupada no ha mejorado pese a que en la Franja de Gaza hay un alto el fuego. De hecho, prácticamente todos los días se están registrando incidentes contra palestinos a manos de los colonos así como redadas del Ejército israelí contra diferentes puntos de estos territorios palestinos

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en lo que va de 2025 al menos 40 niños fueron asesinados en Cisjordania en ataques de las fuerzas israelíes.

El Parlamento israelí (la Knéset) aprobó el jueves en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionar la Cisjordania ocupada, en el primer paso que precede a otras tres votaciones que serán necesarias para convertir este proyecto en ley.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta decisión molestó a la Administración de Donald Trump que ya ha dejado claro que no permitirá a Israel que se anexione Cisjordania, territorio donde cada vez hay más presencia de colonos afincados en asentamientos ilegales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es una maniobra política, es una maniobra política estúpida, y personalmente me siento insultado. Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, la política de la Administración Trump es que Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, esa va a seguir siendo nuestra política", dijo ayer Vance a los periodistas antes de subirse al avión en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv tras su visita por Israel.