Croacia restablece dos meses de servicio militar obligatorio para reforzar su defensa

El Parlamento aprobó la medida por 84 votos a favor, 30 abstenciones y 11 en contra, con lo que se restablece el servicio militar obligatorio, eliminado el 1 de enero de 2008 ante la profesionalización del Ejército.

El servicio militar básico obligatorio durará dos meses, las primeras llamadas a filas comenzarán antes de fin de año y se espera que los primeros reclutas lleguen a los cuarteles de Knin, Slunj y Pozega a principios del próximo año, informó la agencia croata Hina.

Todos los jóvenes de 18 años se inscriben en el registro militar, y serán llamados a la formación militar en el año natural en el que cumplen 19 años, tras someterse a un examen médico para determinar si son aptos para el servicio militar.

Excepcionalmente, también pueden ser llamados a la formación militar reclutas de entre 19 y 30 años, si su servicio se ha pospuesto por estudios o, en caso de ser deportistas, para participar en campeonatos internacionales.

Quienes se nieguen a realizar el servicio militar por motivos religiosos o morales podrán declararse objetores de conciencia y cumplirán la formación básica de tres meses en protección civil o en unidades locales durante cuatro meses.

La formación militar tendrá una remuneración de 1.100 euros mensuales y se contabilizará como antigüedad laboral, mientras que la remuneración para el servicio civil será menor y se establecerá mediante un reglamento.

Las mujeres no están obligadas a realizar el servicio militar, pero pueden participar voluntariamente.

Croacia es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, y según los datos del año pasado, en 2024 Croacia alcanzó el objetivo de la OTAN de destinar el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) a Defensa, mientras que planea aumentarlo al 2,5 % para 2027.