Cuatro muertos por la explosión de una granada en una estación de tren de Ucrania

El hombre que llevaba la granada y tres mujeres de 29, 58 y 82 años murieron en la explosión.
Los hechos ocurrieron en la localidad de Ovruch de la región de Zhitómir, en el norte de Ucrania y fronteriza con Bielorrusia.
La localidad está lejos del frente y la tragedia no parece tener relación directa con las hostilidades entre Ucrania y Rusia.
La Policía no se ha pronunciado por el momento sobre las intenciones del hombre que sacó la granada que explotó e investiga los hechos como un homicidio y un caso de tenencia ilícita de armamento o explosivos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy