Cuerpo insta a intensificar el apoyo financiero y militar a Ucrania

Con motivo de la reunión este viernes en Londres de la Coalición de Voluntarios, formada sobre todo por países europeos, Cuerpo resaltó, en unas declaraciones a la cadena británica Sky News, que espera que los participantes envíen una señal de fuerte apoyo a Ucrania.

"Sabemos que debemos intensificar nuestros esfuerzos tanto financieros como en términos de apoyo militar a Ucrania. Y lo que esperamos es, de nuevo, una señal muy contundente de los participantes en esta reunión que demuestre el apoyo a Ucrania. Ayer anunciamos que España participará en el programa de la OTAN para cubrir las necesidades a corto plazo de Ucrania", dijo Cuerpo.

Agregó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participará en la reunión de Londres de manera virtual desde Madrid.

Al mismo tiempo, el ministro resaltó "el firme compromiso de España con la defensa de los aliados de la OTAN, así como con la defensa de nuestra frontera oriental y de Ucrania".

Preguntado por el descontento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con España por el aporte del gasto a la Alianza Atlántica, Cuerpo puntualizó el "gran esfuerzo" que está haciendo el Ejecutivo español para aumentar ese gasto.

"Para darle una cifra actualizada, alcanzaremos el 2% del PIB este año con un aumento de más de 11.000 millones de euros en gasto en defensa en 2025. Este 2% del PIB se pretendía alcanzar en 2029, pero lo adelantaremos a 2025 como muestra de nuestro compromiso con nuestros aliados de la OTAN y la UE en materia de defensa", dijo.

"Y este es solo un elemento, pero, por supuesto, otro es nuestro compromiso de cubrir nuestra parte de capacidades dentro de la OTAN, así que España seguirá siendo un aliado fiable", subrayó Cuerpo, que se reunió el jueves con la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, y participó en una reunión con inversores.

El titular español de Economía recalcó que el Reino Unido está demostrando ser otro "aliado clave" en la ayuda a Ucrania y dijo que no se trata solo de respaldar la seguridad de la UE, sino que "proteger a Ucrania implica proteger la democracia y el Estado de derecho, y este es también otro esfuerzo compartido, por supuesto, con el Reino Unido."

En la reunión de esta tarde de la Coalición de Voluntarios estará presente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a fin de analizar cómo reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

El primer ministro británico, Keir Starmer, preside la cita presencial y telemática en el ministerio de Exteriores, a la que también asisten en persona los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que otros veinte líderes se unirán a distancia.