Descubren que un libro atribuido a Calderón de la Barca es obra de otro autor español

Se trata, este último, de un autor natural de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla (sur de España), en cuyo museo se ha presentado el resultado de la investigación llevada a cabo por este profesor, que ha detectado mediante la composición del texto, las palabras utilizadas y las rimas construidas que la obra no se corresponde con el trabajo del conocido autor madrileño, sino que debía ser fruto del un autor andaluz coetáneo a De la Barca.

Desde ahí, y con la ayuda de sistemas que utilizan la Inteligencia Artificial, este profesor de Lengua Española y Teoría de la Literatura ha afirmado con seguridad que esta comedia del Siglo de Oro fue realmente fruto del escritor sevillano.

‘El escándalo de Grecia contra las santas imágenes’ es una comedia dramática con la fórmula teatral de la comedia barroca. Atribuido en todas las ediciones antiguas a Calderón de la Barca (autor de 'La vida es sueño' y conocido especialmente por el teatro), es en realidad, como propone esta edición, obra de Cristóbal de Monroy (Alcalá de Guadaíra, 1612-1649).

Erik W. Coenen expone en el estudio preliminar las razones de la nueva atribución a Monroy, examina el trasfondo histórico de la obra y lo compara con la acción dramática diseñada por el poeta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy