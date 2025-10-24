Detienen a sujeto acusado de arrojar bomba molotov contra casa de periodista en Paraguay

El jefe de investigación de la Policía en el departamento Central, el comisario Flaminio Quinteros, dijo a la radio Monumental que la captura del hombre, de 28 años, se produjo durante el allanamiento a una vivienda en Asunción.

"Es la persona por quien nosotros tenemos la fuerte sospecha", afirmó.

Quinteros explicó que los investigadores accedieron a videos de circuito cerrado que muestran al acusado cuando sale de su vivienda "ya con el tapabocas, la vestimenta y la motocicleta que se observa en el momento de la comisión del hecho".

El ataque contra la casa del periodista Aníbal Benítez, director de un medio digital dedicado a noticias judiciales, se produjo el pasado 13 de octubre en la ciudad de Lambaré, vecina de la capital paraguaya.

Una cámara de seguridad captó a un hombre que llegó en una motocicleta, prendió la bomba molotov y la arrojó por encima de un muro contra la casa, sin que ninguna persona resultara herida.

Además, el periodista denunció que encontró una bala envuelta en un papel en el que se leía "cuídese".

Ese fue el tercer ataque contra un periodista en Lambaré en las últimas semanas, después de los sufridos el pasado 17 de septiembre por el jefe de comunicación de la Municipalidad (alcaldía), Fabián Costa, y dos días después por Carlos Benítez, director del diario especializado en noticias judiciales El Observador.

La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) advirtió, en un informe difundido el pasado 19 de octubre, que Paraguay atraviesa un panorama marcado por la expansión digital y "la persistencia de graves desafíos que ponen en jaque el ejercicio pleno de la libertad de expresión".