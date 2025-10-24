Detienen en Paraguay a un brasileño con condenas de 26 años por abuso sexual en niños

La detención del brasileño de 48 años tuvo lugar luego de un allanamiento a una vivienda ubicada en la ciudad de Minga Guazú, indicó la Policía en un comunicado.

El hombre, agregó la Policía, registra "una orden de captura pendiente" expedida por un tribunal de Justicia del estado brasileño de Minas Gerais tras haber sido condenado a 26 años, 6 meses y 21 días de prisión "por el hecho punible de estupro de vulnerables".

En el procedimiento, en el que también se incautó un computador portátil y un celular, participaron agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de Alto Paraná y el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional.

La Policía paraguaya también informó que prevé entregar al detenido este viernes a la Policía Federal de Brasil.

