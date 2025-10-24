Deutsche Welle protesta por la suspensión de acreditaciones a sus periodistas en Etiopía

Nairobi, 24 oct (EFE).- La cadena pública alemana Deutsche Welle (DW) protestó este viernes contra la suspensión de acreditaciones a nueve de sus corresponsales locales en Etiopía, ordenada por la Autoridad Etíope de Medios (EMA, por sus siglas en inglés).