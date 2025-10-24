Ecuador iniciará negociaciones con la UE para firmar un acuerdo de inversiones sostenibles

La luz verde para estas negociaciones la dio el Comité de Comercio Exterior (Comex), el organismo que aprueba las políticas públicas en materia comercial, que emitió un dictamen favorable para que comience este proceso, según informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones en un comunicado.

La cartera de Estado señaló que, con esta decisión, Ecuador se convierte en el primer país de América Latina en iniciar negociaciones de un Acuerdo SIFA con la Unión Europea, "reflejando el reconocimiento internacional a sus avances en materia de política comercial, seguridad jurídica y sostenibilidad".

El instrumento no solo permitirá "facilitar, atraer y retener inversiones responsables", sino también "impulsar la digitalización de trámites, fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar al país como un destino atractivo para la inversión sostenible", añadió el ministerio.

La Unión Europea es actualmente el segundo inversor más importante en Ecuador, con una presencia destacada en los sectores de energía, agua y saneamiento, salud, tecnología, sostenibilidad ambiental y turismo, de acuerdo a información de la cartera de Producción.

"La negociación de este acuerdo permitirá profundizar la cooperación bilateral, promover la transferencia tecnológica, la generación de empleo digno y la innovación productiva", añadió el ministerio.