El alcalde de Bogotá pide a Petro que la concentración de hoy sea pacífica

Bogotá, 24 oct (EFE).- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió este viernes al presidente colombiano, Gustavo Petro, que la concentración que convocó para esta tarde en el centro de Bogotá por la "soberanía y la paz de Colombia" se desarrolle de manera pacífica y garantizando los derechos de quienes participen o no en ella.