El Banco Central recuerda que antes Rusia necesitó algún tiempo para adaptarse a sanciones

"Sabemos que en períodos anteriores nos adaptamos aunque eso llevó cierto tiempo. Por ello de momento no se puede valorar si esto exigirá determinadas medidas de nuestra política monetaria y crediticia. Veremos cómo se desarrolla la situación", comentó Nabiúlina en rueda de prensa.

La jefa del Banco Central ruso señaló que "mucho dependerá de cómo se lleve a cabo la adaptación a estas sanciones".

"Vemos que las sanciones están dirigidas a limitar, ante todo, la exportación de nuestras materias primas. Nadie podrá predecir con exactitud el impacto de estas sanciones, pero las vemos como un factor negativo externo", añadió.

Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, una decisión que el Departamento del Tesoro de EE.UU. vinculó a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese mismo día, la Unión Europea también anunció el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que incluye restricciones contra la flota fantasma rusa y adelanta un año la prohibición de la importación del gas natural licuado ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, sancionan a empresas chinas e indias, entre otros países, que ayudan a Moscú eludir las sanciones internacionales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó hoy que el Gobierno ruso hará "lo que mejor corresponda a nuestros intereses. Esa es la clave en nuestras acciones".

"Nosotros actuamos no contra nadie, sino a favor de nosotros mismos", sostuvo.

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó el jueves las sanciones de "paso inamistoso", pero negó que vayan a tener un impacto "notable" en la economía nacional.

Putin, quien advirtió de que las sanciones no contribuyen a mejorar las relaciones ruso-estadounidenses, aseguró también que su objetivo es "ejercer presión" sobre el Kremlin y pronosticó un alza de los precios del crudo en el mercado internacional.