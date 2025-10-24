El CAC-40 cierra en equilibrio en medio de las amenazas de moción de censura al Gobierno

París, 24 oct (EFE).- El CAC-40, el principal índice de la Bolsa de París, cerró este viernes en equilibrio (0,00 %), en medio de la amenaza de moción de censura al Gobierno francés por parte del Partido Socialista (PS).