El C.Europa admite una queja contra España por discriminar en la vivienda a discapacitados

París, 24 oct (EFE).- El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) ha admitido a trámite una demanda del Foro Europeo de la Discapacidad por la discriminación que considera que sufren las personas a las que representan en el acceso a la vivienda.