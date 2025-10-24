El director del astillero Cardama viajará a Montevideo tras rescisión de un contrato naval

Según García Costas, que no forma parte de la dirección del astillero Cardama, que tiene su sede en la ciudad gallega de Vigo (noroeste español), el propósito del viaje es "tratar de resolver este tema".

García Costas, que preside la feria internacional Navalia, ha expresado su temor a la repercusión que puede tener en el sector la decisión del Gobierno uruguayo.

El Ejecutivo uruguayo anunció este miércoles que rescindirá el contrato firmado en 2023 con Cardama para construir dos buques militares de patrulla oceánica tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo.

"Puede ser malo para el sector naval gallego", comentó García Costas durante su intervención en la jornada ‘La triple hélice del futuro naval: tecnología, energía y datos’, organizada por Navalia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sector naval gallego "en líneas generales está bien", dijo García Costas, pero lamentó que la decisión de Uruguay representa "un incidente que puede tener cierta gravedad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

García Costas aseguró que, si bien es accionista de Cardama, no participa en la dirección técnica del astillero, y expresó su deseo de que el asunto "se resuelva, porque puede ser malo para el sector naval" de Vigo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, indicó en una conferencia de prensa el pasado miércoles que hay indicios de "una estafa o un fraude al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales civiles y penales.