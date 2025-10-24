El fabricante suizo de ascensores Schindler suprime 1.200 empleos

Esta reducción de personal se debe a una reorganización de las operaciones de Schindler en China, "debido a la persistente debilidad en ese mercado".

El recorte afectó a un 1,7 % de la plantilla, aunque el grupo no especificó la distribución geográfica de tales despidos.

Los despidos afectaron especialmente a la división de nuevas instalaciones aunque también a la parte administrativa.

La empresa suiza, con una plantilla de 68.800 trabajadores en todo el mundo, se encuentra en un proceso de reducción de costes indirectos en el ámbito global.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy