El Gobierno de Portugal anuncia un cambio en las Urgencias tras la huelga de médicos

Lisboa, 24 oct (EFE).- La ministra de Sanidad de Portugal, Ana Paula Martins, anunció este viernes la creación de un régimen de "urgencias centralizadas", lo que permitirá unificar dos o más servicios en las regiones, coincidiendo con la huelga hoy de los médicos en el país que se ha sumado a otra de funcionarios.