El Gobierno de Portugal confía que el martes se aprueben nuevas limitaciones migratorias

"El país va a votar el próximo martes una de las leyes más importantes de todo el régimen (migratorio) y de todas las áreas, define quiénes somos", dijo el portavoz del Ejecutivo, António Leitão Amaro, en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Apuntó que a día de hoy la norma es "facilitadora" y "desajustada" respecto al resto de Europa, del espacio lusófono y de la transformación demográfica vivida por el país en los últimos años: "Es necesario alterarla", indicó.

"Hoy hubo una aprobación en comisión y esperamos que la próxima semana haya una confirmación y aprobación en el pleno", remarcó.

El borrador presentado por el Gobierno recibió este viernes luz verde en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento, por lo que ahora irá al pleno para la votación definitiva.

Debido a su complejidad y la ausencia de un acuerdo entre los partidos, el documento fue votado punto por punto en la comisión hasta ser aprobado en su totalidad, lo que no permite determinar si finalmente recibirá la luz verde definitiva en el hemiciclo.

Algunos puntos de la propuesta de ley fueron aprobados gracias al apoyo del grupo de ultraderecha Chega, mientras que otros tuvieron el respaldo del Partido Socialista (PS), con lo que no está muy claro con qué tipo de apoyos contarán los dos socios en el Gobierno, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, para sacarla adelante.

Leitão Amaro subrayó que "está en manos de los partidos" y, en especial, de los que tienen más responsabilidad, decidir si se quiere recorrer "el camino del cambio" hacia una exigencia en materia migratoria o seguir con la vía "facilitadora".

Con los cambios aprobados este viernes, el proyecto para la nueva Ley de Nacionalidad extiende todos los períodos de residencia legal para quienes buscan la nacionalidad portuguesa y sus hijos nacidos en Portugal.

El semanario Expresso indicó que las condiciones para que los nacidos en Portugal, hijos de padres inmigrantes, obtengan la nacionalidad cambiarían: solo se les concedería el pasaporte portugués si uno de los padres ha residido legalmente en el país durante al menos cinco años en el momento del nacimiento.

En el caso de los adultos que quieran naturalizarse, el texto recoge que se necesitaría ser residente legal en el país como mínimo durante siete años en el caso de los ciudadanos europeos o personas de países lusoparlantes, y diez para los del resto del mundo.

También se busca con este proyecto poner fin al régimen excepcional para los judíos sefarditas, entre otros.