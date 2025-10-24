El petróleo Brent baja un 0,08 %, hasta 65,94 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,05 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 65,99 dólares.

Tras el fuerte incremento del 5,4 % registrado el jueves, el Brent cedió ligeramente, aunque los precios se mantuvieron relativamente firmes debido a la tensión geopolítica generada por las sanciones de Estados Unidos a las principales petroleras rusas.

Además, los datos de inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos difundidos esta semana indicaron cierta fortaleza en la demanda, lo que ayudó a moderar la caída del mercado.