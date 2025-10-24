El Pompidou reabre fugazmente con un festival de despedida, el más grande de su historia

"Es la primera vez en su historia que un solo evento ocupa las ocho plantas. Y por eso es tan excepcional", explicó a EFE Paul Mourey, codirector artístico de 'Because Beaubourg' junto con Mathieu Potte-Bonneville.

Bautizado en honor a la calle en la que en la que está ubicado el Pompidou en su flanco este, esta iniciativa ofrece dos jornadas de espectáculos gratuitos durante el día y, ya por la noche, una velada de fiesta con conciertos, con un cartel en el que destacan nombres como Christine and the Queens o los djs belgas 2 Many DJ's.

Las 12.000 entradas puestas a la venta para la parte nocturna se agotaron en tan solo unas horas el pasado septiembre, pero en general el museo espera recibir al menos 10.000 visitantes cada día.

"Necesitábamos un evento a la altura de la ausencia que vamos a sentir al no ver más al público", aseveró Mourey, quien invitó a la gente a que se acerque de manera multitudinaria "a despedirse del edificio con toda la alegría y la celebración que caracterizan al Centro Pompidou".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En total habrá 80 artistas invitados, 39 conciertos, 27 horas de proyecciones, 15 clases magistrales, 5 experiencias inmersivas y 12 instalaciones, todos ellos ligados a los estilos y la tradición de esta institución dedicada al arte contemporáneo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es importante recordar que no es solo un museo, sino un centro cultural. Desde el principio, fue la casa de los artistas: había arte visual, arte vivo, teatro, performances, música... Por lo tanto, es un homenaje a su historia. Una historia que ha perdurado casi 50 años", indicó el codirector artístico de 'Because Beaubourg".

Esta apertura excepcional, que además se ha hecho coincidir con el desembarco en la capital francesa de la cuarta edición de la feria Art Basel Paris (que durará hasta el domingo), tuvo ya un aperitivo el miércoles con un espectáculo de luz y pirotecnia sobre su fachada, concebido con inteligencia artificial (IA) por el artista chino Cai Guo-Qiang y bautizado 'El último carnaval'.

Tras este evento, el Pompidou se consagrará a la reforma estructural del icónico edificio inaugurado en 1977 según los planos de Renzo Piano y Richard Rogers.

Las obras de este centro de arte contemporáneo, que es uno de los museos más emblemáticos de París, han ido abandonando el edificio progresivamente desde marzo pasado, aunque la última exposición se mantuvo hasta septiembre, con el fotógrafo Wolfgang Tillmans como protagonista.

Las colecciones del Pompidou, en cualquier caso, se mantendrán en movimiento durante los cinco años de reformas gracias al programa "Constellation" (Constelación), que las hará viajar varios puntos de Francia y del resto del mundo.