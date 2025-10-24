El primer ministro chino realizará una visita a Singapur y acudirá a la cumbre de la ASEAN

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que la ASEAN "ha desempeñado un papel importante en la promoción del diálogo y la cooperación entre todas las partes y en el mantenimiento de la estabilidad regional".

Guo lamentó "la compleja situación internacional y regional en constante evolución, el lento crecimiento económico mundial y el creciente unilateralismo y proteccionismo".

"En este contexto, los países de la región tienen un mayor deseo de estabilidad, cooperación y desarrollo, y la importancia de la cooperación en la región ha cobrado aún mayor relevancia", agregó el vocero, al tiempo que aseguraba que China "siempre ha priorizado a la ASEAN en su diplomacia de vecindad".

Según Guo, China "espera colaborar con la ASEAN y los países de la región" para "generar consenso, fortalecer la confianza mutua, defender el verdadero multilateralismo y salvaguardar el libre comercio y el sistema multilateral de comercio".

Antes de la cumbre, Li realizará una visita oficial a Singapur. "China y Singapur son vecinos amigos y socios importantes", indicó el vocero.

"Gracias a los esfuerzos conjuntos de ambas partes, las relaciones entre China y Singapur han seguido desarrollándose de forma constante", dijo Guo, que añadió que la visita servirá para "fortalecer la alineación de las estrategias de desarrollo con Singapur, profundizar la cooperación en diversos ámbitos y fortalecer la comunicación y la coordinación en asuntos internacionales y regionales".

En los últimos meses, ante el recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los medios estatales chinos han remarcado la solidez de los lazos de Pekín con la ASEAN, bloque que integra a Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, Brunéi y Birmania y que representa hoy el principal socio comercial del gigante asiático.