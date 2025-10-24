El seguimiento de la huelga del sector público en Portugal llega al 80 %, según sindicato

Lisboa, 24 oct (EFE).- La huelga general de funcionarios y médicos convocada este viernes en Portugal ha tenido una adhesión general del 80 %, aunque en el sector sanitario, educativo, de la seguridad social, finanzas y justicia ha sido del 90 %, según cifras ofrecidas por el sindicato Frente Comum.