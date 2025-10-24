Empresa española dice que cooperará con la Justicia sobre la venta de acero a Israel

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio al presidente de la compañía española, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos por vender acero a Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.
El magistrado considera que los investigados actuaron con pleno conocimiento de que el material iba a ser utilizado para fabricar armamento.
Sidenor anunció el pasado 1 de julio que suspendía las ventas de productos de acero a Israel, que representaron menos del 0,5 por ciento de su facturación en 2024. La compañía explicó que lo hacía "tras la decisión tomada por el Gobierno de España el pasado mes de abril de suspender el contrato de ventas a Israel".
El anuncio coincidió con la presentación ante la Audiencia Nacional de una denuncia por parte de la Comunidad Palestina de la región de Cataluña contra el buque ZIM Luanda, que aseguraban que podía llevar material militar para Israel, y contra Sidenor por "un posible delito de contrabando".
En un escueto comunicado tras hacerse pública esa investigación, este viernes Sidenor informa de que ha puesto el caso en manos de sus abogados y que seguirá sus indicaciones para responder al juez en ese proceso.
Los tres investigados en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.
El Congreso español aprobó este mes un decreto ley que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel y prohíbe el comercio de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados, un texto en el que se establece que puedan aplicarse excepciones para salvaguardar el interés general nacional.