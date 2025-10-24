Empresa española dice que cooperará con la Justicia sobre la venta de acero a Israel

Bilbao (España), 24 oct (EFE).- La empresa siderúrgica Sidenor dijo este viernes que "dará toda la información que obre en su poder" al juez de la Audiencia Nacional española que abrió una investigación por la venta de acero a un fabricante israelí de armas.