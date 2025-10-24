España envía 70 generadores a Ucrania y se compromete a darle apoyo hasta que sea libre

Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mientras supervisaba el envío acompañado de la embajadora de Ucrania, Yuliia Sokolovska, y el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leis, en un almacén madrileño.

Albares apuntó que la guerra en Ucrania es la mayor amenaza que tiene Europa en este momento y "el mayor reto" internacional junto a la crisis de Gaza.

Lo que está en juego en Ucrania -advirtió- es, ante todo, el destino del pueblo ucraniano, pero también el futuro del orden internacional y los valores que lo sustentan.

"Ninguna democracia y ningún demócrata podemos permanecer impasibles ante la violencia y la arbitrariedad, ante la imposición y la injusticia" y por eso, dijo el ministro, el Gobierno siempre tuvo claro cuando empezó la invasión (22 de febrero de 2022) su compromiso, junto con el de todos los aliados, de estar al lado de Ucrania "todo el tiempo que fuera necesario".

España mantiene esa promesa, aseguró, al recordar, entre otras cosas, que el Gobierno ha creado la Oficina de Reconstrucción de Ucrania, que va a asesorar a las empresas españolas que deseen participar en la reconstrucción de ese país, y acogió a más de 250.000 ucranianos, siendo el cuarto país con la mayor diáspora ucraniana dentro de la UE.

Además, desde el inicio de la agresión rusa, la cooperación española, especialmente a través de la AECID, ha destinado más de 120 millones de euros en acción humanitaria para apoyar a Ucrania, en "un esfuerzo sin precedentes", ya que nunca antes había desembolsado un paquete de ayuda humanitaria "de este calibre", recalcó Albares.