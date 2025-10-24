España marca nuevo récord de empleo y se acerca a los 22,4 millones de ocupados

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de desempleados subió en 60.100 personas, hasta situarse en los 2.613.200, de forma que la tasa de desempleo aumentó en 17 centésimas, hasta el 10,45 %.

El incremento del empleo es compatible con el aumento del paro debido a que la población activa creció en 178.500, hasta superar los 25 millones de personas activas, es decir, que trabajan o buscan empleo.

En los últimos doce meses, el empleo creció en 564.100 personas (a un ritmo del 2,58 %), en tanto que el desempleo se redujo en 140.900 (a una tasa del –5,12 %).

En cuanto al empleo, creció en el trimestre fundamentalmente entre los hombres, con 107.100 ocupados más, y solo en 11.300 mujeres.

La ocupación aumentó en la industria, los servicios y la construcción, mientras bajó en la agricultura.

Con este avance, el empleo en el sector servicios superó, por primera vez, los 17 millones de ocupados.

Respecto al desempleo, el incremento se concentró en el sector servicios (con 75.700 más), seguido de lejos por la agricultura (10.800), mientras que disminuyó en la industria (16.600 menos) y la construcción (10.300 menos).

Por sexo, el número de hombres sin trabajo disminuyó en 22.600 mientras que el de mujeres aumentó en 82.700, de forma que sigue habiendo más desempleadas (1,43 millones y una tasa del 12,11 %) que desempleados (1,18 millones y una tasa del 8,97 %).

Por nacionalidad, el desempleo subió entre los españoles –incluye doble nacionalidad– en 59.600 en tanto que apenas varió entre los extranjeros (600 más).