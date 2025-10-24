España y Alemania negociarán una fórmula para reconocer las lenguas cooficiales en la UE

En una declaración conjunta facilitada a EFE por el Ejecutivo español este viernes, ambos gobiernos ratifican su decisión de abrir un diálogo reconociendo que el uso de las lenguas cooficiales es "una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España", país en que, además del español, son oficiales el catalán, el gallego y el euskera (vasco).

Ambos países decidieron iniciar conversaciones bilaterales "a partir de las cuales España presentará un texto para debate y decisión" de los 27 Estados Miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales.

Alemania fue uno de los países reticentes a ampliar el catálogo de lenguas oficiales en la UE, que propuso España, pero que exige la unanimidad de los estados miembros.

"El Gobierno no ha dejado de mostrar su determinación para avanzar hacia la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. El de hoy es un paso importante para hacerlo posible", destacan fuentes del Ejecutivo español.

El reconocimiento de las lenguas fue uno de los compromisos adquiridos con el partido independentista catalán Junts al inicio de la legislatura para que este apoyara la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Sánchez y el canciller alemán, el cristianodemócrata Friedrich Merz, abordaron la cuestión el pasado 18 de septiembre, durante su reunión en Madrid.

En la rueda de prensa posterior, Merz explicó que como miembro que fue del Parlamento europeo, sabía lo complicado que es el servicio de idiomas y que cada lengua añadida multiplica la necesidad de traducciones.

A su juicio, en un medio plazo podría haber "una buena solución" a ese problema gracias a la IA, que permitirá prescindir de intérpretes y "entender y hablar" todos los idiomas de la UE, aunque reconoció que para eso tendrá que pasar "un poco de tiempo".