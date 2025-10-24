Exmandatarios del Caricom preocupados por el despliegue militar de EE.UU. en la zona

La inquietud de los exlíderes en un comunicado el jueves procede por el despliegue de las fuerzas militares al Caribe para operaciones contra el narcotráfico, que hasta ahora han dejado 43 muertos en diez ataques a lanchas presuntamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, incluyendo otra en la noche de ayer.

Los respectivos expresidentes de Jamaica y Santa Lucía, Bruce Golding y PJ Patterson, y Kenny Anthony, y los primeros ministros de Belice, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada y Santa Lucía, Said Musa y Dean Barrow, Baldwin Spencer, Freundel Stuart, Edison James y Tillman Thomas, respectivamente, conforman el grupo.

"La 'zona de paz' ha sido codificada y se ha convertido en una piedra angular en la arquitectura de la soberanía caribeña y el eje para nuestra relación con los países de nuestro hemisferio, Europa y el resto del mundo", expresaron.

"Desde esta plataforma, nuestra región se ha mantenido estable bajo la ley internacional y ese acuerdo, que en vez que la guerra y que el poderío militar, lo que debería prevalecer para buscar soluciones a tantos presuntos intratables problemas", agregaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las declaraciones de los exmandatarios fueron previas a otro ataque militar estadounidense a otra supuesta embarcación con drogas que llevaban presuntos miembros del "Tren de Aragua", en un ataque en el que habrían muerto seis personas, informó este viernes el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los exmandatarios, de igual forma, pidieron un cese a las operaciones militares, con el fin de prevenir que la región caribeña caiga en conflicto generado exteriormente y así preserve sus principios de que el Caribe es una zona de paz, tal y como lo acordaron hace más de 50 años.

En esta misma línea recordaron cuando en 1972 se firmó el Tratado de Chaguaramas para crear el Caricom, su presidente, Eric Williams, promulgó que la paz era un factor dominante en elaborar el desarrollo de la zona.

Algunos expertos, igualmente, han cuestionado la legalidad del uso de "fuerza letal" en aguas extranjeras o internacionales contra sujetos sospechosos que no han sido interceptados o cuestionados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es quien ha ordenado el despliegue de navíos y aeronaves militares en las costas del Caribe, con el objetivo declarado de frenar el narcotráfico.

La medida ha incrementado la tensión con sus homólogos de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, a quienes Trump acusa de liderar "redes de narcotráfico" desde sus países, algo que ambos niegan.