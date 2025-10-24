Experto de la ONU alerta sobre la escalada de ataques con drones en el conflicto de Sudán

Ginebra, 24 oct (EFE).- Tanto el Ejército sudanés como las opositoras Fuerzas de Apoyo Rápido (FAN) han aumentado de forma alarmante los ataques con drones, algo que puede tener devastadoras consecuencias para la población civil de Sudán, alertó este viernes el experto de derechos humanos de la ONU para ese país, Radhouane Nouicer.