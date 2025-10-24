Expertos de la ONU denuncian uso desproporcionado de la fuerza en las protestas en Ecuador

Ginebra, 24 oct (EFE).- Un grupo de expertos y relatores de Naciones Unidas mostró este viernes su alarma por la represión en Ecuador contra las protestas que comenzaron el 22 de septiembre y se prolongaron hasta el mismo día de este mes, en las que denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza.