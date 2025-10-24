Fuerza Armada de Venezuela acusa a la "ultraderecha" de pedir "ataque militar" de EE.UU.

Las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) de la Fuerza Armada -agrupadas por estados en función de su ubicación en el territorio- se pronunciaron en contra de "las declaraciones de la ultraderecha apátrida y fascista" que "promueven una invasión del imperio norteamericano contra Venezuela".

"No pueden calificarse de otra manera sino de auténticos cobardes y traidores de la patria, (...) pretenden gobernar este país y entregar nuestros recursos naturales y nuestra soberanía", dijo el comandante de la REDI Marítima e Insular, José Hernández, en un video transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El militar aseguró que la FANB "jamás permitirá" que una "clase política traidora y entreguista" gobierne Venezuela, y dijo que representa "un auténtico delito de traición a la patria" el pedir "agresiones militares y acciones bélicas" para "asesinar" al presidente Nicolás Maduro, por lo que confió en que "más pronto que tarde serán juzgados por la ley y la justicia".

Aunque no especificó a quiénes se refería, Hernández señaló que se hizo esa solicitud de "sanciones e invasiones a Venezuela desde la comodidad y el lujo desde el continente europeo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el comandante de la REDI Occidental, Pedro González, expresó sus "más categóricas y contundentes palabras de rechazo a las declaraciones emanadas por un delincuente prófugo de la Justicia", sin tampoco mencionar a persona alguna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El funcionario, en otro video transmitido por VTV, aseguró que fue un "cobarde y despreciable ser, perteneciente a la extrema derecha fascista", el que "pidió un ataque militar" contra el "sagrado suelo" venezolano y contra "el ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien -agregó- es el presidente constitucional".

Las REDI se pronuncian un día después de que el opositor Leopoldo López, exiliado en España, dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve en la "presión" de Washington la fórmula.

López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro.

En una entrevista con EFE en Madrid, el opositor respaldó el despliegue de EE.UU. y aseguró que, a su juicio, se debería "avanzar a objetivos dentro del territorio nacional".

Este viernes, las REDI también expresaron su "lealtad" a Maduro y su compromiso con la defensa de la soberanía e independencia de la nación, además de que -aseguraron- se mantienen desplegadas en el territorio para neutralizar "cualquier intento de agresión".