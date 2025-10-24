FundéuRAE: “alegado” no es “presunto”

Sin embargo, en la prensa es posible encontrar noticias que incluyen frases como estas: “Investigarán alegados aumentos en precios de alquileres de hospedajes para estudiantes en el oeste”, “Han frenado el contrato por alegadas irregularidades” o “Motociclista se accidenta por alegado exceso de velocidad”.

En sus usos transitivos, el “Diccionario de la lengua española” recoge dos acepciones del verbo “alegar”: ‘exponer méritos, servicios, etc., para fundar en ellos alguna pretensión’ y, en referencia a alguien, ‘citar o traer a favor de su propósito, como prueba, disculpa o defensa, algún hecho, dicho, ejemplo, etc.’.

Por ello, al emplear “alegado”, se alude a algo que se menciona o se aduce: “Afirmaron que las contrataciones posteriores desvirtuaban la validez de las causas alegadas para el despido”.

Por tanto, resulta inadecuado utilizar “alegado” como sinónimo de “supuesto” o “presunto”, calco del inglés “alleged”, como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”. De igual forma, el adverbio apropiado es “presuntamente” o “supuestamente”, no “alegadamente”.

Así pues, en los ejemplos del principio lo apropiado habría sido escribir “Investigarán presuntos aumentos en precios de alquileres de hospedajes para estudiantes en el oeste”, “Han frenado el contrato por supuestas irregularidades” y “Motociclista se accidenta por presunto exceso de velocidad”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.