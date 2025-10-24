Gobierno español apuesta por mantener el embargo a Israel hasta que la paz sea definitiva

Sevilla (España), 24 oct (EFE).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda española, María Jesús Montero, afirmó este viernes que su Gobierno mantendrá el embargo al comercio de material de guerra con Israel "hasta que tengamos la certeza de que el proceso de paz es definitivo y está consolidado".