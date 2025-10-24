Gobierno español apuesta por mantener el embargo a Israel hasta que la paz sea definitiva

En declaraciones a medios en Sevilla, preguntada por la investigación por parte de la Audiencia Nacional a la empresa Sidenor por vender acero a una empresa de armamento israelí, Montero señaló que desconoce los detalles de esta investigación y que es un asunto que corresponde a los poderes judiciales.
La ministra insistió en que existen normativas para evitar el comercio de material de guerra procedente o con destino a Israel y que el Gobierno español ha sido "ejemplar" en situarse "en el lado correcto de la historia" ante el "genocidio" que había ocurrido en Gaza.
Según la vicepresidenta, esta posición ha sido una "invitación" para otros países y ha "contribuido mucho" para que se alcanzara un acuerdo de paz sobre cuyo desarrollo estarán "vigilantes".
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas.
