Israel anuncia el asesinato del responsable logístico de Hizbulá en el sur del Líbano

Jerusalén, 24 oct (EFE).- El Ejército israelí anunció que este viernes asesinó en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, a Abbas Hassan Karki, responsable de logística en el comando del frente sur del grupo chií libanés Hizbulá.