Javier Milei se reúne con CEO de JPMorgan y destaca apoyo de Estados Unidos a su gestión

“Quisiera agradecer al equipo local de JPMorgan por realizar este encuentro y a todos los referentes y empresarios argentinos que se encuentran aquí presentes. Quiero agradecer también el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y los gestos hacia la Argentina por parte del presidente (Donald) Trump y el secretario (Scot) Bessent”, expresó el mandatario al tomar la palabra en el encuentro, ante unos 200 invitados.

En su discurso, que duró aproximadamente 30 minutos, aclaró que no podría referirse a los comicios legislativos del domingo porque el país inició este viernes el período de reflexión: “Este domingo tendremos elecciones y nos encontramos en período de veda electoral -como se denomina en Argentina-, no haré alusiones a las mismas en esta exposición”.

El presidente estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien -según adelantó el Ejecutivo- será nombrado canciller tras los comicios del domingo.

Por el banco participaron, además de Dimon, el presidente de JPMorgan Argentina, Facundo Gómez Minujín, y el responsable regional Alfonso Eyzaguirre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Horas antes, Caputo había mantenido una reunión privada con Dimon y el jueves la entidad financiera celebró una reunión plenaria en Buenos Aires que contó con la presencia de nombres importantes tanto de la política local como del sector privado, así como figuras internacionales de la talla de Tony Blair, ex primer ministro británico, y Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La visita de Dimon a Argentina tiene lugar en la antesala de unas elecciones parlamentarias que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado y en las que Milei buscará aumentar su apoyo en el Congreso para avanzar con una serie de reformas estructurales.

Esta semana, Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo de estabilización cambiaria para el intercambio de monedas por hasta 20.000 millones de dólares, aunque Trump condicionó el alcance de la ayuda a un triunfo electoral del partido de Milei este domingo.