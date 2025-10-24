Justicia española investiga a empresa Sidenor por vender acero a compañía de armas israelí

Según informa la Audiencia Nacional, el juez encargado del caso, Francisco de Jorge, considera que los investigados actuaron con pleno conocimiento de que el material iba a ser utilizado para fabricar armamento.

El magistrado, que este viernes levantó el secreto de las actuaciones, apunta que la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Policía del pasado 10 de septiembre.

Los tres investigados en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, fueron citados a declarar como investigados el próximo 12 de noviembre.

El juez entiende que la actuación del ejército israelí en Gaza son de dominio público, tanto por la información publicada en medios como por la calificación provisional como delito por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA, entre otras personas y agencias de Naciones Unidas.

A juicio del instructor, estos hechos serían constitutivos de un delito de contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio, según la legislación española.

El juez considera que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa.

Por el contrario, entiende que no procede, por el momento, considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU, por el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva.