Kenia investiga presuntas torturas a un adolescente de 17 años bajo custodia policial

"La Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación sobre un presunto caso de agresión policial al menor Felix Senet Takona, que, según se ha informado, fue detenido por un delito menor en la comisaría de Narosusura", en el condado sureño de Narok, indicó este organismo en un comunicado.

"En consonancia con su mandato de garantizar la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos en la actuación policial, la IPOA está investigando las circunstancias que rodean la presunta detención y las lesiones posteriores del menor", añadió.

Las alarmas saltaron cuando medios locales reportaron el jueves que Takona se encontraba ingresado en estado grave en el Hospital de Referencia del Condado de Narok tras ser detenido el pasado día 10 en un centro comercial local, al ser acusado inicialmente de haber robado algunas piezas de tractor.

Según la prensa keniana, este martes fue condenado finalmente a dos años de cárcel después de declararse culpable de haber asaltado un negocio el día 8 de octubre y haber robado diez litros de aceite y 34.000 chelines kenianos (unos 227 euros) en efectivo.

Sin embargo, debido a su estado, las autoridades penitenciarias se negaron a aceptarlo y lo dirigieron al centro médico.

Al denunciar desde la cama del hospital -a la que está encadenado- las presuntas torturas sufridas con cadenas de metal y ácido, el adolescente aseguró también que los agentes no habían permitido que le visitara su familia.

"Me pegaban cada noche. Me dijeron que si no aceptaba los cargos me matarían", relató Takona, que se encuentra en estado grave según los médicos y podría llegar a sufrir amputaciones por las serias infecciones en sus piernas.

La Policía ha argumentado que el menor resultó herido por un ataque de la multitud, que se tomó la justicia por su mano, y fue después rescatado y llevado bajo custodia, una versión que niegan él y su familia.

Después de la indignación popular despertada por estos hechos, la oficina de Amnistía Internacional (AI) en Kenia tildó los hechos como "una grave violación de la Constitución" y de las leyes de protección de la infancia del país y las normas internacionales.

"Exigimos una investigación independiente inmediata, el procesamiento y un juicio justo para todos los agentes implicados, así como protección para la víctima y su familia", afirmó la organización en un mensaje a través de la red social X.