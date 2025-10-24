La actriz mexicana Conchi León estrena en España un monólogo sobre la violencia machista

"Mi madre fue violentada desde el momento en que se casó con mi padre", explicó en la presentación de la obra en ese certamen de artes escénicas que se celebra en la provincia de Girona en octubre, noviembre y diciembre.

La mexicana ha trabajado con muchos testimonios para preparar la dramaturgia -"soy como una periodista frustrada"-, y lamentó que un drama que plantea en su país esté también presente en España.

"Lamento la estadística alta -de casos de violencia machista en territorio español-, pero este es nuestro esfuerzo, manifestarnos desde el escenario, con humor y cierto juego de personajes", añadió.

Subrayó que, en este tipo de situaciones que se producen en el seno familiar, "los hijos se dan cuenta desde que son niños y, ahí, empieza una grieta", que confía en que se pueda superar con el teatro.

León explicó que le preguntaba a su madre por qué admitía los malos tratos, pero nunca interrogó a su padre al respecto, una dinámica que entiende común en estos casos.

Sobre el título y el subtítulo de 'Casi todo sobre mi padre', bromeó con que este quería que fuese el nombre principal, pero temía "una demanda" del director de cine español Pedro Almodóvar, por su película "Todo sobre mi madre".

Conchi León plantea el monólogo desde la sonrisa "porque el humor catártico es sanador y permite hablar de cosas fuertes en temas que el espectador no quiere clavarse tanto".

"Como decía Molière, que se rían para que les metamos la purga", puntualizó, a la vez que reivindicó la tradición en el Estado mexicano de Yucatán del "teatro de comedia".

Pese a que todo el texto gira sobre la figura de su padre, el tema principal en su opinión es la ira, que ella tampoco podía controlar hasta que comenzó en los talleres que propone en las cárceles que visita.

"Vi que, por un momento de ira, puedes pasarte veinticinco años en prisión y me asusté mucho, aunque yo nunca había llegado a esos niveles, pero reconocí ciertas cosas", indicó.

León está satisfecha con una gira por España que le llevará a actuar, después de Girona, en el FIT de Cádiz y en el Festival de Otoño de Madrid.

Confía en llegar al espectador español "como parte de una humanidad que se ha visto severamente lastimada" y abrazarlo a través de su creación.

La presentación contó con la presencia de la responsable del Festival de Otoño, Marcela Díez, quien elogió la capacidad de Conchi León de utilizar "el sentido del humor para contar cosas muy serias y trágicas".